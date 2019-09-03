Kırmızı halıda şıklık yarışı

Venedik Film Festivali’nde İspanyol oyuncu Penelope Cruz, ‘Wasp Network’ filminin galasında giydiği gelinliği andıran elbisesiyle beğeni topladı. ABD’li oyuncu Meryl Streep ise başrollerini Sienna Miller ve Gary Oldman’le paylaştığı “The Laundromat” filminin galasına tablo gibi bir kıyafetle katıldı. Streep’in rol arkadaşı Sienna Miller da galada pembe elbisesiyle yer aldı. 37 yaşındaki ABD doğumlu İngiliz oyuncu, Gucci marka işlemeli elbisesini sade makyajıyla ön plana çıkardı.