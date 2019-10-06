Kız arkadaşının ailesini katletti

Avusturya’nın Kitzbühel bölgesinde kıskançlık sebebiyle gözü dönen ve kimliği açıklanmayan 25 yaşındaki genç, kız arkadaşının ve ailesinin yaşadığı eve giderek tüm aileyi katletti. Gencin kız arkadaşını, babasını, erkek kardeşlerini ve annesini silahla vurarak öldürdüğü belirtildi.

Polisin cinayetin gerçekleştiği evde incelemelerini sürdürdüğü, 25 yaşındaki zanlının ise gözaltına alındığı belirtildi. Kitzbühel Belediye Başkanı Klaus Winkler, “Kitzbühel’de daha önce böyle bir trajedi yaşanmadı” ifadelerini kullandı.