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06.10.2019 - 13:45 | | DHA

Kız arkadaşının ailesini katletti

Avusturya’da bir genç, kız arkadaşını, babasını, annesini ve erkek kardeşlerini silahla vurdu. Ülkeyi sarsan cinayetin sebebi, kıskançlık.

Kız arkadaşının ailesini katletti

Avusturya’nın Kitzbühel bölgesinde kıskançlık sebebiyle gözü dönen ve kimliği açıklanmayan 25 yaşındaki genç, kız arkadaşının ve ailesinin yaşadığı eve giderek tüm aileyi katletti. Gencin kız arkadaşını, babasını, erkek kardeşlerini ve annesini silahla vurarak öldürdüğü belirtildi.

Polisin cinayetin gerçekleştiği evde incelemelerini sürdürdüğü, 25 yaşındaki zanlının ise gözaltına alındığı belirtildi. Kitzbühel Belediye Başkanı Klaus Winkler, “Kitzbühel’de daha önce böyle bir trajedi yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

TIR durağa daldı: Ölü ve yaralılar varSakarya’nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında bulunan durağa daldı. Kazada, durakta bekleyen 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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