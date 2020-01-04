Kızından Ruhani’ye zor soru: Babamın intikamını kim alacak?

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD saldırısında ölen İranlı komutan Kasım Süleymani’nin ailesine İran’ın ileri gelenlerince yapılan başsağlığı ziyaretleri sürüyor.

Eve başsağlığına gelenlerden biri de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani oldu.

İran televizyonlarınca da yayınlanan ziyaret sırasında Süleymani’nin kızı olduğu belirtilen ancak ismi açıklanmayan bir genç kadın, Ruhani’nin “Allah size sabır versin, bunu telafi edeceğiz” sözü üzerine “Babamın intikamını kim alacak” diye sordu.

Ruhani’nin de cevap olarak “Alacağız, hepsinin intikamını alacağız, hiç endişe etmeyin” dediği görüldü.

Süleymani'nin iki kızı ve üç oğlu var.

Kaynak: Independent Türkçe