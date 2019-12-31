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31.12.2019 - 07:50 |

KKTC ile protokol Ocak ayında

Türkiye ile KKTC arasında 2020 yılı mali protokolü ocak ayı içerisinde imzalanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede 20 Temmuz 2019 tarihinde iki ülke arasında yapılan 750 milyon liralık mali yardım protokolü ele alındı. Görüşmede, protokolün geriye kalan bölümü için takvimlendirme çalışmaları yapıldı.

KKTC ile protokol Ocak ayında

 

Oktay ile Tatar’ın görüşmesinde 2019 yılında imzalanan protokolün yanı sıra 2020 yılının protokolünün imzalandırılması ve Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Ekonomik Mali İşbirliği Protokolünün devamını sağlayacak çalışmaların zamanında tamamlanması için de görüşmeler yapıldı.

İki ülke arasında ocak ayı içerisinde 2020 yılı mali iş birliği protokolü imzalanacak. -ANKARA Milliyet

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