KKTC ile protokol Ocak ayında

Oktay ile Tatar’ın görüşmesinde 2019 yılında imzalanan protokolün yanı sıra 2020 yılının protokolünün imzalandırılması ve Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Ekonomik Mali İşbirliği Protokolünün devamını sağlayacak çalışmaların zamanında tamamlanması için de görüşmeler yapıldı.

İki ülke arasında ocak ayı içerisinde 2020 yılı mali iş birliği protokolü imzalanacak. -ANKARA Milliyet