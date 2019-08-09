KKTC'deki önemli görüşme sona erdi

Liderler görüşmede, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü bir görüşme yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Basına kapılı yapılan görüşme, yaklaşık üç buçuk saat sürdü. Liderler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında bir araya geldi.



BM AÇIKLAMA YAPTI



Kıbrıslı liderlerin görüşmesi sonrasında BM'den yapılan açıklamada, "Liderler Genel Sekreter'le üçlü görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. Sonuç odaklı görüşmelere olanak sağlayacak referans koşullarının tamamlanmasının aciliyetini vurguladılar" ifadeleri kullanıldı.



Akıncı ve Anastasiadis'in güven artırıcı önlemleri selamladıkları ve destekledikleri bildirildi. Ayrıca geçici BM yetkilisi Jane Holl Lute'nin de temaslara devam etmesi kararı alındı.