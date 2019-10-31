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31.10.2019 - 17:52 | | AA

Köln'deki Türk İslam Birliği Genel Merkezi'ne bomba ihbarı asılsız çıktı

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi ile bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ne yönelikbomba ihbarı asılsız çıktı.

Köln'deki Türk İslam Birliği Genel Merkezi'ne bomba ihbarı asılsız çıktı

İhbar üzerine bölgeye gelen polis, özel ekipler ve eğitimli köpeklerle cami ve binalarda arama yaptı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren arama sonunda, ihbarın asılsız olduğu açıklayan polis, yerleşke çevresindeki güvenlik şeridini kaldırdı, ardından genel merkez çalışanları içeri alındı, cami ibadete açıldı.

Yerel saatle 14.49'da kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, telefonla DİTİB'i arayarak Almanca bomba ihbarında bulunmuş, DİTİB yetkilileri durumu polise bildirmişti.

İkindi namazı sonrası camiyi boşaltan polis, bina çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem almıştı.

 

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