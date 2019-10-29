MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaKomşuda ölüm haberleri gelmeye devam ediyor
29.10.2019 - 03:43 | | AA

Komşuda ölüm haberleri gelmeye devam ediyor

Irak'ın Kerbela vilayetindeki gösterilerde bir protestocunun öldüğü 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Komşuda ölüm haberleri gelmeye devam ediyor

 

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, vilayet binası önünde yaşanan olaylarda güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermiyle ateş açtığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği 40 kişinin de yaralandığını söyledi.

Öte yandan Parlamento'ya bağlı Irak İnsan Hakları Komiserliğinin yaptığı yazılı açıklamada, Kerbela'da kalabalığın dağılması için güvenlik güçlerinin otomatik silahlarla ateş açtığı kaydedildi.

Süren hükümet karşıtı gösterilerden dolayı Kerbela'da 00.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildiği duyuruldu.

Üvey oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandıAdana'nın merkez Seyhan ilçesinde üvey oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Feci ölüm! 12 saat sonra ulaşılabildi

Feci ölüm! 12 saat sonra ulaşılabildi

Selçuk Bayraktar'dan 'Akıncı' paylaşımı

Selçuk Bayraktar'dan 'Akıncı' paylaşımı

Fahrettin Altun: İlişkilerimiz için zararlı olacağını yineliyoruz

Fahrettin Altun: İlişkilerimiz için zararlı olacağını yineliyoruz

Acı haber! Bir asker şehit oldu

Acı haber! Bir asker şehit oldu

Sıradaki Haber