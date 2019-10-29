Komşuda ölüm haberleri gelmeye devam ediyor

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, vilayet binası önünde yaşanan olaylarda güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermiyle ateş açtığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği 40 kişinin de yaralandığını söyledi.

Öte yandan Parlamento'ya bağlı Irak İnsan Hakları Komiserliğinin yaptığı yazılı açıklamada, Kerbela'da kalabalığın dağılması için güvenlik güçlerinin otomatik silahlarla ateş açtığı kaydedildi.

Süren hükümet karşıtı gösterilerden dolayı Kerbela'da 00.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildiği duyuruldu.