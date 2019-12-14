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14.12.2019 - 21:08 | | AA

Komşuda 'turuncu' alarm devam ediyor! Okul tatilinden sonra şimdi de...

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Komşuda 'turuncu' alarm devam ediyor! Okul tatilinden sonra şimdi de...

Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey, yaptığı açıklamada, kentin hava kalitesini ölçme merkezine göre, başkentte hava kirliliğinin 150 mikrogram/metreküp olarak belirlendiğini ve bunun alerjisi olanlar için sağlık sorunları doğurabileceğini söyledi.

Kalp ve akciğer hastaları, yaşlı ve hamilelerin de izinli sayıldığını belirten Bendpey, kamyonların trafiğe çıkmasına sınırlama getirildiğini aktardı.

Bendpey, daha önce belli güzergahları kapsayan tek-çift plaka düzenlemesinin tüm şehirde uygulanacağı ve şehir içi toplu taşıma ücretlerinin yarıya indirileceğini bildirdi.

Tahran hava kirliliğinde dünya genelinde 12. sırada

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski araçlar ile milyonlarca motosikletin çıkardığı egzoz gazları Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor. Tahran, dünya genelinde şehirlerdeki hava kirliliği sıralamasında 12. sırada yer alıyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

 

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
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