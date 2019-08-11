‘Komşularımız akıllarını başlarına toplamalı’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) komandoların eğitimini denetledi, kapalı Maraş bölgesinde havadan ve karadan incelemelerde bulundu. İlk kez bir Milli Savunma Bakanının TSK’nin komuta kademesiyle KKTC’ye yaptığı ziyaret olarak tarihe geçen program kapsamında Akar ve komutanlar, askeri birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

‘TSK’nın varlığı şart’

Milli Savunma Bakanı Akar, Kıbrıs’ta yaptığı açıklamada, “Garantörlük hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye kararlıyız. Bunu yerine getirebilmek için de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada’daki varlığı şart, bunu da herkes böyle bilsin” dedi. Haksızlığa asla göz yummayacaklarını vurgulayan Akar, “1974-2019, TSK’nin konumu, duruşu, anlayışında hiçbir değişiklik yok. Biz gerçekten Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta barıştan, iyi komşuluktan yanayız. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere biz çok samimi ve ilkeli konuşuyoruz, söylediklerimizin arkasındayız” ifadelerini kullandı.

‘Ders çıkarmalılar’

Türkiye’ye ait sondaj gemilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, TSK’nin en etkili unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da bu gemilerin faaliyetlerini desteklediğini anlatan Akar, “Biz ‘barış’ dedikçe bu zafiyet gibi, ‘Gerektiğinde hakkımızı alır, herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz’ dedikçe de tehdit gibi algılanıyor. Dolayısıyla komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları, olaya objektif bakmaları lazım” şeklinde konuştu.

Akar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden uluslararası hukuka uygun hareket etmelerini beklediklerini belirterek, “Yunanistan’da yeni hükümetin olaylara daha objektif yaklaşmasını, geçmişten ders çıkararak bakmalarını, olayları çözümsüz hale getirmeyi değil çöze çöze gitmeyi bir ilke olarak kabul etmelerini bekliyoruz” dedi.