Komşunun adası cayır cayır yanıyor

Yunan hükümeti zor şartlar altında yangına müdahale ederken, bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer, 4 köyün ve yüzlerce kişinin bölgeden tahliye edildiğini duyururken, yangına müdahale için Avrupa’dan destek geldi. İtalya Sivil Savunma Kurumu, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, 2 adet Canadair CL-415 yangın söndürme uçağını adaya sevk ettiğini duyurdu. hali hazırda 11 uçağın yangın söndürme çalışmalarında kullanıldığı belirtilirken, karada ise 200 kadar itfaiyeci canla başla alevlere karşı mücadele veriyor. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, “Bu zor bir yangın ve insan hayatını tehlikeye

sokacak bir durum yok” dedi.