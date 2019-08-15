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15.08.2019 - 08:08| DIŞ HABERLER SERVİSİ

Komşunun adası cayır cayır yanıyor

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kuzeyindeki Evia Adası’nda önceki gün sabaha karşı çıkan orman yangını aşırı sıcak ve rüzgarın etkisiyle bir türlü kontrol altına alınamıyor.

Komşunun adası cayır cayır yanıyor

Yunan hükümeti zor şartlar altında yangına müdahale ederken, bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer, 4 köyün ve yüzlerce kişinin bölgeden tahliye edildiğini duyururken, yangına müdahale için Avrupa’dan destek geldi. İtalya Sivil Savunma Kurumu, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, 2 adet Canadair CL-415 yangın söndürme uçağını adaya sevk ettiğini duyurdu. hali hazırda 11 uçağın yangın söndürme çalışmalarında kullanıldığı belirtilirken, karada ise 200 kadar itfaiyeci canla başla alevlere karşı mücadele veriyor. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, “Bu zor bir yangın ve insan hayatını tehlikeye
sokacak bir durum yok” dedi.

Faytoncularla akülü araç sahipleri arasındaki kavga kameradaBüyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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