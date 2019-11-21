MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriKomşusuna kızdı, köpeğini buz tutan yolda yürüttü
21.11.2019 - 10:40 | | İHA

Komşusuna kızdı, köpeğini buz tutan yolda yürüttü

Rusya’da bir adam komşusuyla tartıştıktan sonra kulübedeki köpeği aracına bağlayıp buz tutan yolda kilometrelerce yürüttü.

Komşusuna kızdı, köpeğini buz tutan yolda yürüttü

Rusya'nın doğusunda bulunan Amur Bölgesi’nin idari merkezi olan Blagoveşçensk şehrinde bir adam komşusuyla köpek yüzünden tartıştı. Köpek kulübesinin evin önünde kaldırılmasını isteyen adam köpekten rahatsız olduklarını bu nedenle kulübenin başka bir yere yapılmasını istedi. Bu talep komşusu tarafından kabul görmeyen adam, komşusundan intikamını köpekle almaya karar verdi. Dün gece saatlerinde komşusunun köpeğini kulübesinden çıkaran adam arabasının ön kapısına bağladı. Ardından şehrin otoyoluna giren adam kilometrelerce buz tutan yolda köpeği yürüttü.

Bir ayağı aksayan köpeğe yapılan eziyeti görenler kameralarıyla otoyolda kayda başladı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatılırken görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları ise eziyet eden komşuya büyük tepki gösterdi.

Komşular arasında köpek kulübesi tartışması nedeniyle köpeğe eziyet edildiği öğrenildi. Bunun üzerine yerel makamlar tarafından köpeğe eziyet eden sürücüye para cezası verildi.

    6 yıldır süren davada karar! O asfalt söküldüİstanbul Çatalca ve Büyükçekmece ilçelerini birbirine bağlayan asfalt yolun bir bölümü mahkeme kararıyla "eski haline" getirildi. Asfalt yoldan bir anda tarlaya geçen sürücüler zor anlar yaşıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Örgüte iki bölgede darbe! Etkisiz hale getirildiler

    Son dakika... Örgüte iki bölgede darbe! Etkisiz hale getirildiler

    Azize dizisi nerede çekiliyor? Azize dizisi konusu ve başrol oyuncuları

    Azize dizisi nerede çekiliyor? Azize dizisi konusu ve başrol oyuncuları

    Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi

    Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi

    Polis baskınında ortaya çıktı! 'Şok evi'

    Polis baskınında ortaya çıktı! 'Şok evi'

    Sıradaki Haber