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03.01.2020 - 13:07 |

Komutan ve muhabir canlı yayında ağladı!

İranlı bir komutan ve muhabir, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin arkasından canlı yayında ağladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla öldürüldü. Ülkede 3 gün yas ilan edilirken, İran televizyonlarında da hüzün hakimdi.

CANLI YAYINDA AĞLADILAR

İran'da komutanlar, öldürülen generalin arkasından gözyaşı döktü. Canlı yayında bir komutanın ağladığı anlar kameraya böyle yansıdı.

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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