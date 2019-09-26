Kongre üyeleri: Trump hakkındaki şikayet çok rahatsız edici

ABD Kongresi üyeleri, ilk kez gördükleri, Başkan Donald Trump'ın 25 Temmuz'da Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskiy'le yaptığı görüşme hakkında adı açıklanmayan bir istihbarat yetkilisinin yaptığı şikayet için "Çok rahatsız edici ve sıkıntılı" dedi.

Dün yayımlanan görüşme dökümünde Trump'ın Trump'ın Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenzky'den, gelecek yılki başkanlık seçimlerindeki olası rakibi Joe Biden'ın oğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarına yeniden bakılmasını istediği ortaya çıkmıştı. Biden'ların herhangi bir yolsuzluğa karıştığına dair kanıt bulunmuyor.

Görüşmeyle ilgili şikayetin içeriği hala gizli tutuluyor. Ancak ABD Senatosu'ndaki en üst düzey Demokrat üye Chuck Schumer, şikayetin derhal açıklanması çağrısı yaptı.

Başkan hakkındaki şikayet, Kongre'ye elden teslim edildi.

New York Times'ın haberine göre, şikayet sadece Trump'ın Zelenksy ile görüşmesi değil, bu diyaloğun Beyaz Saray personeli tarafından ele alınış biçimiyle de ilgili.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin Demokrat Partili Başkanı Adam Schiff, "İddiaları çok rahatsız edici buldum. Aynı zamanda çok inanılır da buldum. Bu cesur bireyin yaptığı şey ciddi bir usülsüzlüğü ortaya çıkarttı. Seni korumak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kongre üyeleri, şikayeti yapan istihbarat yetkilisini de bir noktada dinlemeyi umduklarını söyledi ancak henüz bir toplantı ayarlanmadı.

İstihbarat Komitesi'nin Cumhuriyetçi Partili üyelerinden Mike Quigley de şikayet için "Burada gerçekten sıkıntılı şeyler var. Cumhuriyetçiler Trump'ı korumak için safları sıklaştırmamalı" ifadesini kullandı.

Ancak Komite'nin bir başka Cumhuriyetçi üyesi Mike Conaway, şikayeti Trump'ı zora sokacağını düşünmediğini söyledi ve "Beni rahatsız eden herhangi bir şey görmedim" diye konuştu.

Trump: Kimseyi tehdit etmedim

ABD Başkanı Donald Trump da dün New York'ta düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'e herhangi bir baskı yapmadığını savundu.

Trump, Beyaz Saray'a konuyla ilgili şeffaf davranılmasını tam olarak desteklediğini söylediğini belirtirken, yolsuzluk iddialarının odağındaki Demokrat Parti'nin başkan aday adayı Joe Biden ve oğlunun yaptıkları hakkında da şeffaflık beklediğini vurguladı.

Suçlamaları reddeden ABD Başkanı "Bir şey yapmadım. Kimseyi tehdit etmedim" derken, Ukrayna lideri Zelenkiy ile yaptığı telefon görüşmesi etrafındaki iddaları 'aldatmaca' diye tanımladı.

Trump, muhalefetteki Demokrat Partilileri vakitlerini cadı avına harcamakla fazla meşgul olmakla suçladı.

Demokratların hakkında azil sürecini başlatmasına şaşırmış görünen Trump, "Ne için azil?" diye sordu.

Trump "Ben bir şey yapmadım. Harika bir görüşmeydi. Bir alış veriş durumu yoktu" diye konuştu. Medyanın zamanını 'saçmalıklarla' harcadığını savunan ABD Başkanı, destekçilerinin tüm olan bitenin 'iğrenç' olduğunu da bildiklerini de iddia etti.

Beyaz Saray, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı 25 Temmuz tarihli telefon konuşmasının dökümünü yayınlamıştı.

Dökümde, Trump'ın Zelenskiy'den eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunun şirketiyle ilgili soruşturma konusunda devreye girmesini istediği görülüyor.

Demokratlar, Trump'ı yabancı bir devlet başkanından bu tarz bir soruşturma açılmasını isteyerek siyasi çıkar elde etmeye çalışmakla suçluyor.

Temsilciler Meclisi'nde Demokrat çoğunluk lideri Nancy Pelosi, önceki gün Trump'ın hesap vermesi gerektiğini belirterek, resmi azil sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Paylaşılan belge, telefon konuşmasının deşifresini değil, konuşmaya katılan ABD'li yetkililerin aldıkları notların bir araya getirilmesiyle oluşturulan resmi görüşme dökümü.

Demokrat Parti sunucusunun yerini istiyor

Döküme göre, Trump, hem 2016 seçimlerinden önce Demokrat Parti Ulusal Komitesi'nin sistemine yönelik siber saldırıyı soruşturması için tutulan Crowdstrike şirketini hem de Biden'ın oğlunun şirketiyle ilgili konuyu görüşmede gündeme getiriyor.

Trump, Zelenskiy'e, kendisinden bir ricası olduğunu ve Crowdstrike şirketiyle ilgili durumu incelemesini istediğini belirtiyor.

Trump ayrıca, Demokrat Parti Ulusal Komitesi'nin Ukrayna'da olduğu söylenen sunucusunun yerinin tespit edilmesi için de yardım istiyor.

Trump, "Adalet Bakanımızın sizi ya da ekibinizi aramasını ve bu konunun sonuna kadar gitmenizi istiyorum. Dün gördüğünüz gibi, tüm bu saçmalık Robert Mueller adında bir adamın gösterdiği çok kötü bir performansla sona erdi ancak birçok şeyin çıkış noktasının Ukrayna olduğu söyleniyor. Elinizden ne gelirse, mümkün olması halinde yapmanız bizim için çok önemli" diyor.

Zelenskiy de bu konuların kendisi için de önem taşıdığını ve ABD ile işbirliği alanında yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirtiyor. Zelenskiy, "Ukrayna Cumhurbaşkanı olarak sizi tüm soruşturmaların açık ve şeffaflık içinde yürütülecek. Size bunun garantisini verebilirim" diyor.

Biden'la ilgili soruşturma

Trump da buna yanıt olarak, konuyla ilgili kendi avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani ile konuşmasının iyi olacağını söylüyor ve konuyu Biden'ın oğluna getiriyor.

Trump, "Bir başka konu da Biden'ın oğluyla ilgili ortada çok laf var, Biden'ın soruşturmayı durdurduğu söyleniyor ve birçok kişi ne olduğunu ortaya çıkartmak istiyor, o yüzden Adalet Bakanı ile birlikte çalışabilirseniz harika olur. Biden, ortalıkta soruşturmayı durdurduğunu söyleyerek böbürleniyor. Kulağa korkunç geliyor" diyor.

Zelenskiy de bir sonra atanacak olan başsavcıyı kendilerinin atacağını ve bu nedenle de bu konuyu inceleyeceklerini söylüyor.

Zelenskiy ayrıca Trump'tan konuyla ilgili ellerindeki bilgileri paylaşmasını da istiyor.

Trump, telefon konuşmasının sonuna doğru Zelenskiy'e yardımlarından dolayı teşekkür ediyor ve "Beyaz Saray'a ne zaman gelmek isterseniz bir telefon edin yeter. Bize bir tarih verin, biz ayarlarız" diyor.

Kaynak: BBC Türkçe