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22.07.2019 - 11:34| milliyet.com.tr

Konsolosluğun arka bahçesinde gözaltı!

Japonya Konsolosluğu'na izinsiz giren altı Güney Koreli yakalandı, tansiyonun yükseldiği ilişkilerde taraflar şimdilik geri adım atmıyor.

Konsolosluğun arka bahçesinde gözaltı!

Güney Kore ve Japonya arasındaki gerilimde öfke büyüyor.

Busan kentindeki Japonya Konsolosluğu’na izinsiz giren altı Güney Koreli tutuklandı.

AP haber ajansı, konsolosluğun arka bahçesinde gerçekleşen gözaltının fotoğrafını dünyaya servis etti.

Yonhap haber ajansı ise, bahsi geçen altı kişinin pankart açmak ve slogan atmak için Japon Konsolosluğu’nun önüne geldiğini bildiriyor. Ancak tutuklananların neden konsolosluğun önüne gittiği resmi olarak açıklanmış değil.

Şu sıralarda Güney Kore-Japonya ticari ve diplomatik ilişkilerinin gergin olması bu tutuklamaların önemini arttırıyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta Güney Koreli bir adam, Japonya Büyükelçiliği'nin önünde kendisini ateşe vermişti.

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