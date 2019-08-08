Koordinat gösterecek dayanaklarını soracak

Akıncı’nın görüşmede, Anastasiadis’e ortak komite önerisinin reddine ilişkin dayanağının ne olduğunu soracağı; başından beri Rum tarafının müzakerelerin başlaması ve çözüm bulunmasını isteyen tarafmış gibi, uluslararası camiayı yanıltıcı bir tutum sergilediklerini ifade edeceği öğrenildi. Akıncı’nın dile getireceği diğer bir konu ise Türkiye’nin gaz arama faaliyetlerinin Rum münhasır ekonomik bölgesinde olmadığı, Türk kıta sahanlığında gerçekleştirildiğine dair koordinatları göstereceği belirtildi. Görüşme BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres’in katılımının da olacağı için büyük önem taşıyor.