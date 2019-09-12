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12.09.2019 - 09:55| AA

Kopan buzul ölüm getirdi

Grönland'da kopan büyük parça dev dalgalara yol açtı, bölgedeki balıkçılardan birinin cesedi bulundu. Kayıp iki balıkçı aranıyor.

Kopan buzul ölüm getirdi

Danimarka Krallığı'na bağlı dünyanın en büyük adası Grönland'ın batısındaki Uummannaq bölgesi yakınlarında buzul kopması sonucu 1 balıkçı öldü, 2'si kayboldu.

Grönland polisinden yapılan açıklamada, Uummannaq bölgesi yakınlarındaki Ukkusissat/Perliffik fiyordu civarında bir buzul kütlesinin koptuğu ve 3 balıkçı için kayıp ihbarı yapıldığı belirtildi.

Kayıp balıkçılardan birinin ölü bulunduğu, diğer ikisini arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, kopan buzulların denizde büyük dalgalar oluşturduğuna vurgu yapılarak, bölge halkından kopma riski bulunan buzullardan uzak durmaları istendi.

Grönland'daki buz tabakası eriyor

Yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük adası ve Kuzey Kutbu'nun yüzeyi en fazla buz kütlesiyle kaplı bölgesi olan Grönland'ın buzul örtüsü küresel ısınma nedeniyle tahmin edilenden daha hızlı eriyor.

CNN'de yer alan habere göre, Grönland'da temmuz ayında artan hava sıcaklıkları nedeniyle 197 milyar ton buz eridi.

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