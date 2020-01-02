02.01.2020 - 07:50 |
Köpek balığıyla akvaryumda
Rusya’nın Saint Petersburg kentindeki bir alışveriş merkezinde yer alan dev akvaryumda şov yapan bir dalgıç, köpek balığıyla ‘vals’ yaptı. Köpek balığını hipnoz tekniğiyle etkisiz hale getiren dalgıçın şovu, izleyicilerin yüreklerini ağzına getirdi.- DIŞ HABERLER SERVİSİ
Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüsün altında kaldı...Beşiktaş'ta trafik ışıklarının araçlar için yeşil yandığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucunda yola fırlayan kadın aynı istikametteki minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.