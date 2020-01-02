Köpek balığıyla akvaryumda

Rusya’nın Saint Petersburg kentindeki bir alışveriş merkezinde yer alan dev akvaryumda şov yapan bir dalgıç, köpek balığıyla ‘vals’ yaptı. Köpek balığını hipnoz tekniğiyle etkisiz hale getiren dalgıçın şovu, izleyicilerin yüreklerini ağzına getirdi.- DIŞ HABERLER SERVİSİ