Köpek Campeon tanık oldu

“Campeon” adlı 2 yaşındaki köpeğin istismar ve kötü muameleye uğraması nedeniyle görülen davada, mahkeme tanık sandalyesine köpeği oturttu. İlk duruşma için köpekle birlikte mahkemeye gelen Atenas Terk Edilmiş Hayvanlara Yardım Vakfı başkanı Dora Castro, köpeğin sahibi tarafından istismar edildiğini söyledi. Söz konusu durum, hayvan hakları savunucuları tarafından büyük bir adım olarak yorumlandı. Kosta Rika’da yasalarına göre, hayvanları öldürmek 6 ay ila 3 yıl, zarar vermek 6 ay ila 2 yıl ve basit taciz ise 20 ila 50 gün hapis cezası ile cezalandırılıyor.