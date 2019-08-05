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05.08.2019 - 08:30

Körfez’de hareketli hafta sonu

Basra Körfezi’nde hafta sonunda yine hareketlilik yaşandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle bir tankere el koyduklarını açıklarken, birkaç saat sonra bölgede bir İran savaş uçağının düştüğü haberi geldi.

Körfez’de hareketli hafta sonu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi’nde 700 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen yabancı bir tankere el koyduğunu duyurdu. İran devlet televizyonu ise, tankerdeki 7 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars’a konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zihari, çarşamba günü Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tankere el konulduğunu ifade etti. Geminin bandırası ve mürettebatın uyruğu hakkında bilgi verilmezken Zihari, “Bu yabancı tanker, yakıtı diğer gemilerden aldı ve körfezdeki Arap devletlerine teslim etmeye gidiyordu” dedi.

Deniz takip uzmanları olay veya gemi hakkında bilgileri olmadığını ifade etti. Bu, İran’ın son iki haftada el koyduğu üçüncü gemi.

Uçak düştü

Öte yandan bu haberden birkaç saat sonra, İran’ın güneybatısında Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinde İran Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçağının düştüğü bildirildi. İran devlet televizyonu, Buşehr Hava Üssü’nden eğitim uçuşu için kalkan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının teknik arıza nedeniyle Tengistan sahiline düştüğünü duyurdu. Uçaktaki iki pilotun kazadan kurtulduğu açıklandı.

 

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