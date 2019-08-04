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HaberlerDünyaKörfez'de yeni kriz! İran el koydu
04.08.2019 - 12:26| AA

Körfez'de yeni kriz! İran el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde 700 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen yabancı bir tankere el koydu, tankerdeki yabancı uyruklu 7 kişiyi gözaltına aldı.

Körfez'de yeni kriz! İran el koydu

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, çarşamba günü Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tankere el konulduğunu ifade etti. 

Zirahi, 700 bin litre akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine kaçırmaya çalışan 7 kişinin gözaltına alındığını söyledi. 

Tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için Farsi Adası'na çekildiği bildirildi.

 

Başakşehir'de lüks villaya yapılan baskın kameradaBaşakşehir'de bir villada, sağlığa zararlı metil alkolü kaynatıp damıtarak merdiven altı imalathanelere dağıttığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
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