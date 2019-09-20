MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaKorkulan oldu! Sakurajima yeniden harekete geçti
20.09.2019 - 18:10 | | DHA

Korkulan oldu! Sakurajima yeniden harekete geçti

Japonya'da harekete geçen aktif yanardağ Sakurajima, metrelerce yükseklikte kül püskürtmeye başladı.

Korkulan oldu! Sakurajima yeniden harekete geçti

1914 yılında Kagoshima Körfezi'nde bir ada olan yanardağ, püskürttüğü lavlar sonucu Ösumi Yarımadasıyla birleşti. Zirvesi bin 117 metre yükseklikte olan yanardağın son patlaması 2016 yılındaydı.

Korkulan oldu Sakurajima yeniden harekete geçti

Eylül ayı boyunca hareket gözlenen Sakurajima Yanardağı, şiddetli kül püskürtmeye başladı. Kiraz çiçeği adası anlamına gelen Sakurajima, yaklaşık yarım milyon insan yaşadığı Kagoshima şehrine 5 mil uzaklıkta bulunuyor.

Patlama sonrasında Kagoshima şehrinin külle kaplandığı bildirildi.

 

İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Leyla Aydemir davasında flaş gelişme: Amcası tutuklandı

Leyla Aydemir davasında flaş gelişme: Amcası tutuklandı

Payitaht Abdülhamid'in Ahmet Nurettin Efendi'si Alp Akar'ı kimdir? Kaç yaşında?

Payitaht Abdülhamid'in Ahmet Nurettin Efendi'si Alp Akar'ı kimdir? Kaç yaşında?

Piyasa değeri 350 bin lira! Hepsi ele geçirildi

Piyasa değeri 350 bin lira! Hepsi ele geçirildi

Evlat nöbetindeki aileyi tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

Evlat nöbetindeki aileyi tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

Sıradaki Haber