Korkunç keşif: 39 ceset

İngiltere dün bir polis aramasının ardından çıkan şok edici haberle sarsıldı. Ülkenin Essex bölgesinde bir TIR’da 39 kişinin cansız bedenleri bulundu.

Essex polisinin açıklamasında, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesinde park halindeki bir araçta arama sonucu 39 cesetle karşılaşıldığı ifade edildi. Polis, Kuzey İrlandalı olan 25 yaşındaki TIR’ın sürücüsünün gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, aracın Bulgaristan’dan geldiği ve Britanya Adası’na Galler’deki Holyhead Limanı’ndan cumartesi günü giriş yaptığı kaydedildi. İngiliz polisi, kamyonun Bulgaristan’dan yola çıkıp İrlanda üzerinden İngiltere’ye ulaştığını düşünüyor. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ise aracın ülkelerinden yola çıktığına ilişkin henüz bir bilgiye ulaşmadıklarını, İngiliz makamlarla irtibat halinde olduklarını duyurdu. İrlandalı yetkililer de kamyonun ülke sınırlarından geçtiği teyit edilirse ayrı bir soruşturma yürütecek.

Ters yoldan geldi!

Aralarında 10’lu yaşlarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların kimliklerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi. TIR’ın bulunduğu Waterglade Sanayi Bölgesi, polis tarafından güvenlik kordonuna alındı.

Olayda kullanılan aracın dorsesinin klimalı olduğu, bu nedenle içeride bulunanların donarak hayatlarını kaybetmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor. Olay, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine ilişkin tartışmaların Kuzey İrlanda sınırına yoğunlaştığı döneme denk geldi. TIR’ın ülke içine rahatça giriş yapmış olması, İngiliz basınında “yumuşak sınır” olarak adlandırılan bazı limanların güvenliğine dair soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.

İngiliz sınır güvenliğinin Dover kenti ve civarına odaklanmış olması sebebiyle bu tarz “yumuşak sınır” bölgelerinden kaçak geçişlerin olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, TIR’ın Fransa’dan İrlanda’ya feribotla geçtiğini, buradan da yine bir başka gemiyle Birleşik Krallık içine giriş yaptığını tahmin ediyor. Avrupa’dan gelen bir TIR’ın normal şartlarda Dover limanından giriş yapması beklenir. Ancak Fransa’nın Calais ve İngiltere’nin Dover kentlerindeki yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle TIR’ın böyle farklı bir yola başvurmuş olabileceği belirtiliyor.

Cinayet soruşturması

Olayla ilgili cinayet soruşturması başlatıldı. Bu, aynı zamanda ülkenin en büyük cinayet soruşturmalarından biri olacak. 2000 yılında İngiltere’nin Dover kentinde 58 Çinli göçmenin cesedi bir kamyonda bulunmuş, aracın Hollandalı sürücüsü cinayetten hüküm giyerek hapis cezasına çarptırılmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, olayla ilgili açıklamasında “Sorumluları yakalanıp adalete teslim edilmeli” diye konuştu. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel de, olayla ilgili ilk açıklamasında “Şok içindeyiz ve büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Çok trajik bir olay” dedi. Olayın yaşandığı Thurrock bölgesinin Muhafazakâr milletvekili Jackie Doyle-Price ise paylaştığı Twitter mesajında “İnsan kaçakçılığı korkunç ve son derece tehlikeli bir olgu. Umarım Essex emniyeti bu katilleri yakalar ve yargı önüne çıkarır” dedi.