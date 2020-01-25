‘Koronavirüs laboratuvardan çıktı’

Çin’in Wuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan koronavirüs, 26 kişinin ölümüne neden oldu. 850 kişiye bulaşan koronavirüsün ortaya çıkışıyla ilgili üç iddia var.

1) Wuhan’da pazarda satılan ve yemeği yapılan yılanlardan bulaştı.

2) Yine aynı pazarda satılan yarasanın çorbasından bulaştı.

3) Wuhan’daki ulusal biyogüvenlik laboratuvarından çıkan virüsün hayvandan insana geçmesiyle bulaştı.

Yakın ve tehlikeli

Şu anda karantina altında olan 11 milyon nüfuslu Wuhan’da, virüsün yayıldığı yemek pazarına 30 km uzaklıkta, 2 yıl önce bir laboratuvar açıldı. Wuhan Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı, Çin’de SARS ve Ebola hastalıklarına neden olan tehlikeli virüsleri incelemek için tasarlandı. Bu özelliğiyle de Çin’de tek olma özelliği taşıyor.

Önlem alınmamıştı

Wuhan Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı’nın açılışı öncesinde batılı bilim insanları kaygılarını dile getirmişti. ABD’den biyogüvenlik uzmanları, canlıları öldüren bir virüsün bu laboratuvardan kaçabileceği uyarısında bulunmuştu. Çünkü Wuhan’daki laboratuvarda çalışan bilim insanlarının giydiği kıyafetlere hava yoluyla virüs bulaşabilirdi. Binada bunu engelleyecek bir önlem yoktu.

‘Kapalı kültür güvensizliği’

ABD’li uzmanlar, Wuhan Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı’nda virüs enjekte edilecek hayvanlarla ilgili uyarıda bulunmuştu. Biyogüvenlik danışmanı Tim Trevan, Çin’in kapalı kültürünün, virüsleri barındıran laboratuvarı güvensiz hale getireceğinden endişe duyduğunu söylemişti. Uzmanlar, 2000’li yılların başında 800 kişinin ölmesine yol açan SARS virüsünün de Çin’in başkenti Pekin’deki bir laboratuvardan sızdığını hatırlattı.

Hastane yapılıyor

Koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan kentinde acil ihtiyaç nedeniyle bir haftada bin yataklı hastane yapılacak. Bölge halkının virüs bulaştığı şüphesiyle hastanelere akın etmesiyle izdiham yaşandı.

Çin Seddi ve Disneyland bile kapatılıyor

Koronavirüs nedeniyle Çin Seddi’nin bir bölümünün de ziyarete kapatılacağı duyuruldu. Ülkenin önemli turistik noktalarından olan Ming Mezarları, Yinshan Pagoda Ormanı ve 2008 Yaz Olimpiyatları için yapılan, ‘Kuş Yuvası’ olarak anılan Pekin Ulusal Stadyumu’nun da ziyarete kapatılacağı açıklandı. Şanghay’da bulunan Disneyland da virüs korkusuyla kapılarını kapattı.

En genci 36 yaşında

Çin’de koronavirüs (2019-nCOV) nedeniyle ölen 26 kişiden en gencinin 36, en yaşlısının ise 88 yaşında olduğu açıklandı. Hastalığa yakalananların genellikle 65-80 yaşları arasında olduğu belirtildi.