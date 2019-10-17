Son dakika... Kremlin'den Trump'ın skandal mektubuna ilk tepki

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, günlük basın toplantısında gelen bir soru üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye gönderdiği mektubu yorumladı.

Trump'ın kullandığı dilin alışılmadık olduğunu belirten Peskov, söz konusu üslubun devlet başkanları tarafından kullanılmadığını vurguladı.

Mektup ABD içerisinde de büyük bir şoka yol açtı. Cumhuriyetçi Parti’den ayrılma kararı alan Temsilciler Meclisi üyesi Justin Amash mektubu "Bu delilik" sözleriyle paylaştı.

Demokrat Kongre üyesi Mike Quigley, CNN’e yaptığı açıklamada, "Bunun gerçekten bir şaka olduğunu sandım. Bu Oval Ofis’ten çıkmış bir mektup olamazdı. ABD Başkanı, bir çeşit akıl tutulması yaşayarak, kafasında ne varsa onu öfkeli bir şekilde dikte etmeye çalışıyor gibi. Bunlar, olağanüstü derecede ciddi meseleler ve dünyanın olağanüstü derecede tehlikeli bölgeleriyle ilgili" uyarısını yaptı.

Business Insider’a konuşan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Seth Moulton ise, "Kelimenin tam anlamıyla içler acısı. ABD’nin başarısız liselerinden birinde ortalama bir öğrenci bundan daha etkili bir mektup yazabilirdi. Beyaz Saray’da, tüm dünyaya yabancı liderlerle nasıl yapılacağına dair hiçbir fikri olmayan bir başkanımız var" ifadelerini kullandı.

Ankara, bu sabah yaptığı açıklamada söz konusu skandal mektubun reddedilip çöpe atıldığını ve en iyi yanıtın Barış Pınarı Harekâtı'yla verildiğini duyurmuştu.