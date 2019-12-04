Kritik zirvenin gündemi yoğun

Liderler bunu takiben İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ev sahipliğinde başbakanlık ofisi “10 Numara”da akşam yemeğinde bir araya geldi. Zirve bugün Londra’nın batısındaki Watford bölgesinde bir otelde yapılacak resmi oturumla devam edecek.



Zirvede NATO topraklarına yönelik terörizm dahil tüm tehdit ve imtihanlar karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesiyle Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi planlanıyor. Zirvede ayrıca İttifakın güncel güvenlik ortamı karşısındaki adaptasyonuna yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin de ele alınması, bu minvalde liderlerce örgütün 2020’li yıllara hazırlanması hususunda yönerge verilmesi öngörülüyor. Zirvenin sonunda “Londra Bildirisi”nin kabul edilmesi bekleniyor.



Bu beklentilere karşın zirveye damgasını vuran olay Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO ile ilgili zirve öncesinde söylediği sözler oldu. Macron’un İngiliz The Economist dergisine verdiği mülakatta NATO’yu “beyin ölümü” gerçekleşmiş bir ittifak olarak nitelendirmesi zirvede ilk günden önemli bir gerilimin kaynağı oldu.



Zirvede üye ülkelerden, olası bir Rus saldırısı karşısında Polonya, Litvanya, Latviya ve Estonya’nın savunulması amacıyla hazırlanan Baltık Planı’na destek vermeleri isteniyor. Ancak Türkiye, YPG’nin ittifaka üye ülkeler tarafından “terör örgütü” olarak nitelendirilmemesi halinde bu planı veto edeceğini belirtti.



NATO zirvesinin önemli gündem maddelerinden biri de ülkeler arasında savunma harcamalarının “daha adil şekilde” paylaştırılması olacak.