Küçük Kadınlar’ın büyük cazibesi

ABD’li yazar Louisa May Alcott tarafından 1868 ve 1869 yıllarında iki bölüm halinde yazılan “Little Women” (Küçük Kadınlar) romanının 8’inci sinema uyarlamasının ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Emma Watson, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan ve Eliza Scanlen’ın yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise filmin senaristliğini de üstlenen Greta Gerwig oturuyor.

Farklı bir büyüsü var

Vizyon tarihi, Batı’da Noel tatilinin yaşanacağı 26 Aralık 2019 olarak açıklanan filmin gösterime girmesi büyük heyecanla bekleniyor. Yeni yapım, ‘Küçük Kadınlar’ romanından uyarlama olarak çekilen sekizinci film olmasına rağmen, coşkunun tükenmediği görülüyor. Eserden izleyiciye geçen masumiyet, saflık ve romantizm, ‘Küçük Kadınlar’ın başarısını filmlerle, dizilerle, müzikallerle yüz yılların ötesine taşıyor.

Dünya bu masalı sevdi





Dört kız kardeşin hikâyesi

‘Küçük Kadınlar’ filmi, ABD’de iç savaş sonrası hayatlarını devam ettirme gayretinde olan dört kız kardeşin hikayesini anlatıyor. Ana teması sevgi olan filmde,

kız kardeşlerin en büyük hazineleri ise zor zamanlarında birbirlerinden desteklerini esirgememeleri.

Kimler geldi kimler geçti





Filmler

- 1917’de çekilen sessiz film, romanın sinemaya ilk uyarlaması. Alexander Butler’ın yönettiği film şimdi kayıp.

- 1918’de çekilen sessiz filmde Dorothy Bernard, Isabel Lamon, Lillian Hall oynadı.

- 1933 yapımı ‘Küçük Kadınlar’ın başrolünde Katharine Hepburn vardı.

- 1949 yapımı ‘Küçük Kadınlar’, romanın ilk renkli filmi.

- 1978’de çekilen ‘Küçük Kadınlar’ın kadrosunda Susan Dey, Meredith Baxter, Ann Dusenberry ve Eve Plumb bulunuyordu.

- 1994’ün Küçük Kadınlar’ı ise en popüler uyarlama olarak biliniyor. Başrollerinde Winona Ryder, Kirsten Dunst, Claire Danes ve Christian Bale olan film, üç dalda Oscar ödüllerine aday gösterilmişti.

- 2018 yılının ‘Küçük Kadınlar’ filmi, romanın 150. yılına özel çekilmişti ve başrolünde Lea Thompson yer almıştı.

Diziler

- 1950 ve 1958 versiyonu ‘Küçük Kadınlar’ dizileri, İngiliz BBC televizyonu tarafından 6 bölümlük bir mini dizi olarak yayınlanmıştı. 1950’deki versiyonun kayıtları bulunmadığından bu yapım “kayıp” statüsünde değerlendiriliyor.

- 1970 versiyonu BBC1 tarafından 9 bölüm olarak pazar günleri yayınlanmış ve “çay saatlerinin” vazgeçilmezi olmuştu.

- 2017’de çekilen dizide başrollerde Emily Watson, Maya Hawke, Willa Fitzgerald ve Kathryn Newton yer alıyordu.