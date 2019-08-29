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29.08.2019 - 15:02| DHA

Küçük kız, otobüs altında kalmaktan son anda kurtuldu

Çin'de bir otobüs, terminale yanaştığı sırada hızını alamayıp park bariyerine çarptı. O sırada annesiyle yürüyen küçük bir kız çocuğu, bariyer sayesinde ezilmekten kurtuldu. Yaşananları, otobüs terminalinin güvenlik kamerası kaydetti.

Küçük kız, otobüs altında kalmaktan son anda kurtuldu

Olay, Çin'in güneyinde bulunan Dongguan şehrinin Dalang İstasyonu'nda meydana geldi. Mavi bir otobüs, terminalde kendi park bölgesine hızlı giriş yaparak park bariyerine çarptı. O sırada annesinin yanından yürüyen kız çocuğu, otobüsün çarpma etkisiyle yere düştü. Bariyere sırt üstü çarpan kız çocuğu, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yere düşen kız çocuğunu annesi hemen kucağına alıp sakinleştirdi.

O anlar saniye saniye kaydedildi:

Pakistan nükleer başlık taşıyabilen balistik füze denediKeşmir krizinde komşusu Hindistan'la gerilimli günler yaşayan İslamabad yönetimi, füzenin 290 kilometreye çeşitli savaş başlıkları taşıyabildiğini belirtiyor.
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