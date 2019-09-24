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HaberlerDünyaKüçük kızı ile tren yoluna atladı!
24.09.2019 - 14:44 | | DHA

Küçük kızı ile tren yoluna atladı!

ABD'de bir adam, kızı ile birlikte, istasyona yanaşan trenin önüne atladı. Adam hayatını kaybederken, 5 yaşındaki kızı hafif yaralı olarak kurtuldu.

Küçük kızı ile tren yoluna atladı!

Olay ABD'nin New York şehrinde Kingsbridge Yolu Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Yerel medya, 5 yaşındaki kızı ile istasyona gelen Fernando Balbuena-Flores adlı adamın, yaklaşan trenin önüne atladığını; adamın hayatını kaybettiğini, kızın ise hafif yaralı olarak kurtulduğunu duyurdu.

Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, tren altına uzanan istasyondaki yolcuların, küçük kızı yanlarına çağırdığı; küçük kızın ise kendi imkanları ile tren altından çıktığı görülüyor. Görüntülerde bir adamın, küçük kızın raylardan alınıp, yukarıda bekleyen insanlara uzattığı görülüyor.

Polis, baba Fernando Balbuena-Flores'in intihar etmiş olduğunun değerlendirildiğini duyurdu.

Pakistan'da 5.8'lik deprem can aldıYerel saatle 16.01'de geniş bir alanda hissedilen sarsıntıda birçok bina hasar gördü, yetkililer bir kadının hayatını kaybettiğini bildiriyor. Çok sayıda yaralı ise hastanelere taşındı.
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