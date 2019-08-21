21.08.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
‘Küçük Prens’in eskizleri bulundu
France 24’te yer alan bir habere göre Fransız yazar Antoine de Saint-Exupery’nin “Küçük Prens” için çizdiği eskizler, İsviçre’de eski bir binada bulundu.
Geçen perşembe, Winterthur Kültür Vakfı’nın küratörü Elizabeth Grossmann’ın yaptığı açıklamaya göre çizimler, üç yıl önce emlakçı ve koleksiyoncu Bruno Steffanini tarafından satın alındı. Grossman, karton bir dosya içinde bulunan çizimlerin iyi durumda olduğunu da sözlerine ekledi. Bulunan kartonda “Küçük Prens”e ait üç çizimin yanında resimli bir şiir ve yazarın eşi Consuelo’ya yazdığı mektuplar da yer alıyor.
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