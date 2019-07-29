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29.07.2019 - 09:48| AA

Küçük uçak düştü

Avustralya'nın William Creek bölgesindeki boş araziye düşen uçaktaki bir kadın ve bir erkek yaralandı.

Küçük uçak düştü

Avustralya'da düşen küçük uçaktakiler kurtulmayı başardı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Güney Avustralya eyaletinin kuzeyindeki William Creek bölgesinde iki kişinin bulunduğu küçük uçak boş araziye düştü.

İnişe geçtiği sırada düşen uçaktan yaralı kurtulan ve isimleri açıklanmayan 54 yaşındaki erkek pilot ile 53 yaşındaki kadın yolcu, ambulans helikopterle Adelaide'deki hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Freni boşalan halk otobüsünün iş yerine girme anı kameradaKağıthane’de yokuş aşağıya geldiği esnada freni boşalan halk otobüsünün iş yerine girdiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza esnasında başka bir halk otobüsü şoförü ise ezilmekten son anda kurtuldu.
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