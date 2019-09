Külkedisi podyumda

New York Moda haftası kapsamında 2020 kreasyonunu sergileyen ABD’li moda devi Marc Jacobs’un defilesi, peri masallarını anımsatan anlara şahitlik etti. Podyumda boy gösteren Gigi Hadid’in gümüş mini elbisesiyle çıplak ayakla yürümesi “Külkedisi” yorumlarına neden olurken, podyumda Gigi’ye eşlik eden kardeşi Bella ve Cindy Crawford’ın kızı Kaia Gerber de fırtınalar estirdi. Hemen her sezon kullandığı çiçeksi desenleri canlı renklerle buluşturan Marc Jacobs’un 2020 kreasyonu, eleştirmenlerden tam not aldı