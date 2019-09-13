MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaKülkedisi podyumda
13.09.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Külkedisi podyumda

Külkedisi podyumda

New York Moda haftası kapsamında 2020 kreasyonunu sergileyen ABD’li moda devi Marc Jacobs’un defilesi, peri masallarını anımsatan anlara şahitlik etti. Podyumda boy gösteren Gigi Hadid’in gümüş mini elbisesiyle çıplak ayakla yürümesi “Külkedisi” yorumlarına neden olurken, podyumda Gigi’ye eşlik eden kardeşi Bella ve Cindy Crawford’ın kızı Kaia Gerber de fırtınalar estirdi. Hemen her sezon kullandığı çiçeksi desenleri canlı renklerle buluşturan Marc Jacobs’un 2020 kreasyonu, eleştirmenlerden tam not aldı

E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Beni öldürmeden rahatlamayacak'

'Beni öldürmeden rahatlamayacak'

KYK yurt sorgulama nasıl yapılır? KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK yurt sorgulama nasıl yapılır? KYK burs başvuruları başladı mı?

EYT son dakika gelişmeleri | EYT'lileri umutlandıran haber

EYT son dakika gelişmeleri | EYT'lileri umutlandıran haber

13 ilde operasyon! 23 gözaltı kararı verildi...

13 ilde operasyon! 23 gözaltı kararı verildi...

Sıradaki Haber