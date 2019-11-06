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06.11.2019 - 15:48 | | AA

Kuraklık 105 fili öldürdü

Afrika ülkesi Zimbabve'de son iki ayda göletler kurudu, su ve yiyecek bulamayan vahşi hayvanlar yağmur mevsimini göremedi.

Kuraklık 105 fili öldürdü

Şiddetli kuraklık ve ekonomik krizle boğuşan Zimbabve'de son 2 ayda susuz kalan ve yeterli beslenemeyen 105 fil telef oldu.

Doğal parklardaki hayvanlara "su kuyuları açmak" için hayvanların yavrularını yurt dışına satmaya başlayan ülkede, vahşi hayvanlar su ve yiyecek bulmak için halkın yaşadığı alanlara girmeye başladı.

Zimbabve Milli Parkları ve Vahşi Yaşam Yönetimi İdaresinin rakamlarına göre, son 2 ayda çoğu Mana ve Hwange milli parklarında yaşayan 105 fil telef oldu.

85 binlik fil nüfusuyla Botsvana'dan sonra dünyada en fazla fili barındıran ülkenin doğal parklarından biri olan Mana Pools Milli Parkı'nda ise iki gölet tamamen kurudu.

Fillerin yanı sıra zebra, su aygırı, impala ve bufalo gibi çeşitli hayvan ve endemik türe ev sahipliği yapan milli parklarda tek umut, yakın zamanda düşmesi beklenen mevsimsel yağışlar.

Yetkililer, mevsimsel yağışlar öncesinde çok daha fazla hayvanın telef olmasından endişe ediyor.

Zimbabve'nin su kuyuları açmak için 30 fil yavrusunu Çin'e satması, geçen ay tartışmalara yol açmıştı.

    'Sarı poşetli kız' sokak hayvanları için sokak sokak dolaşıyorBeyoğlu'nda yaşayan 24 yaşındaki Ceren Baştürk, Kasımpaşa, Şişhane, Eminönü esnafı tarafından 'sarı poşetli kız' olarak tanınıyor. Üniversitede yüksek lisans öğrenimi gören Baştürk, yaklaşık 4 aydır eline aldığı sarı poşetlerle sokaklarda dolaşarak esnafın biriktirdiği plastik ve teneke atıkları topluyor. Baştürk, topladığı atıkları kentin farklı noktalarında bulunan mamamatiklere atarak sokak hayvanları için makineden mama alıyor. O mamaları ise sokakta yaşayan kedi ve köpeklere bırakıyor.
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