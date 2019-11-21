Kuraklık haftada dört gün su kesintisi getirdi

Afrika ülkesi Zimbabve'de yaşanan kuraklık nedeniyle Bulawayo şehrindeki su kesintisi haftada 96 saate çıkarıldı.

Ülkenin en büyük ikinci şehri Bulawayo'nun şehir konseyi tarafından yapılan açıklamada, barajlardaki su rezervinin azalması nedeniyle haftada 4 gün su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bulawayo şehrinde 25 Kasım'dan itibaren haftada 72 saat olan su kesintisi 96 saate çıkarılacak." ifadesi kullanıldı.

Barajlardaki doluluk oranının yüzde 14 seviyelerinde olduğuna dikkati çekilerek, bu oranın şehrin ihtiyacı için yeterli olmadığı vurgulandı.

Kuraklık nedeniyle Bulawayo'daki su kesintisi ekim ayında 48 saatten 72 saate çıkarılmıştı.