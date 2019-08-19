Küresel ölüm

Alaska’da inceleme yapan bilim insanları, sıcaklık nedeniyle en az 850 somon balığının öldüğünü raporladı. Bölgedeki sıcaklıkların, bilim insanları tarafından küresel ısınma öngörüleri kapsamında 2002 yılından beri yapılan sıcaklık tahminlerinin çok daha üzerinde olduğu belirtiliyor. Yerel halkın balık ölümleri ihbarları üzerine araştırmalar yapan uzmanlar, ölü bulunan somon balığı sayısının Haziran başından beri yaklaşık 10 kat daha fazla olabileceğini ve durumun korkutucu boyutlara ulaştığını ifade ediyor.