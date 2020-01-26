Kurmaylarıyla toplantı yapan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping: Çok ciddi durumla karşı karşıyayız

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke genelinin yanı sıra dünyaya da yayılmaya başlayan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınından ölenlerin sayısı 41’i aşarken Çin Devlet Başkanı Şi Jinping yaptığı açıklamada ülkenin çok ciddi bir durumla karşı karşıya olduğunu söyledi. Jinping, koronavirüs felaketine yönelik alınabilecek tedbirler için politbüro toplantısı düzenledi. Jinping toplantı öncesi yaptığı açıklamada “Koronavirüsü çok hızlı şekilde yayılıyor. Ülkemiz çok ciddi bir durumla karşı karşıya” ifadelerini kullandı. Jinping, toplantı sonrası ise, ilaç ve malzeme tedarikinin güçlendirilmesi ve sağlık personelinin korunması çağrısında bulundu.



38 kişi taburcu edildi



Koronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısı 1400’ü aşarken, ölü sayısının da 41 olduğu bildirildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre, virüsten etkilenenlerin sayısının 1400’ü aştığı, 237’sinin durumunun ağır olduğu kaydediliyor. Virüsten etkilenme durumu şüpheli kategorideki kişilerin sayısı ise 1.965’e yükseldi, virüsten etkilenen kişilerle temas eden 13 bin 967 kişi de müşahede altına alındı. Bugüne kadar salgından iyileşen 38 kişinin de taburcu edildiği kaydedildi. Wuhan’da sadece koronavirüs tedavisine yönelik ikinci hastanenin de yapımına başlandı. Çok kısa sürede tamamlanması planlanan hastanelerin 2 bin 300 kişilik kapasiteye sahip olacağı kaydediliyor. Çin basınındaki haberlere göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’ndan 450 askeri sağlık personeli de, yeni koronavirüs salgını altındaki Wuhan’a gönderildi.









Yasak genişletildi



Bu arada salgını kontrol altına alamayan Çinli yetkililerse, Çin yeni yıl tatiline rağmen ülkenin orta bölgesinde 44 milyon kişiyi kapsayacak şekilde sokağa çıkma ve seyahat yasakları uygulamaya devam ederken, yasak kapsamının genişletildiği belirtiliyor.



Öte yandan Malezya’nın Johor eyaletinde koronavirüs şüphesiyle kaldıkları otelde karantinaya alınan 8 Çinli turistten 3’ünde virüs saptandı. Sağlık Bakanı Dr. Dzulkefly Ahmed, virüs tespit edilenlerin Singapur’da 65 yaşındaki bir Çinli ile 2 ve 11 yaşlarındaki iki torunu olduğunu belirtti.



İlk günden bu yana neler yaşandı?



Salgının ortaya çıkışından bu yana ölenlerin sayısı 41’i aştı. Çok büyük bölümü Çin’de olmak üzere dünya çapında 1.400 kişinin virüse maruz kaldığı tespit edildi.



Çin, ülke çapında virüsün kontrol altına alınabilmesi için önlemler aldığını duyurdu. Ülke çapında tüm tren, uçak ve otobüs seferlerinde virüs kontrolü yapılacak. Bugüne kadar 10 kentte karantina ilan edildi. Çin Seddi, Yasak Şehir gibi turistik pek çok yer kapatıldı.

Virüsün ortaya çıktığı Wuhan kentinde toplam 2 bin 300 yataklı özel iki hastanenin yapımına başlandı. Hastanelerin çok kısa bir zamanda hizmete alınacağı bildirildi.



Yine aynı kentte, özel otomobiller dahil araçların büyük bölümünün kent merkezine girişleri yasaklandı. Bu amaçla, insanların acil kullanımı amacıyla komşu illerden 6 bin taksi getirileceği bildiriliyor.



Çin’e bağlı Hong Kong’da ise okulların, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla iki haftalığına tatil edildiği duyuruldu. Wuhan’dan Hong Kong’a doğrudan uçuşlar ve tren seferleri de durduruldu.



Üç ayrı araştırma ekibinin, virüse karşı kullanılmak üzere aşı alternatifleri üzerinde çalışmaya başladığı bildirildi. İlk aşının, üç ay içinde denenebileceği belirtiliyor.



Bir ABD’li kavhe zinciri, virüsün yayıldığı Çin’in Hubei bölgesindeki tüm şubelerini bir haftalığına kapattığını açıkladı.



Dünya çapındaki havalimanları virüs taraması faaliyetlerini artırdı.



Dünya borsalarında önemli hisselerde düşüş yaşandı.



Bazı uzmanlar, koronavirüsün, 2002-2003 arasında ortaya çıkan SARS ve MERS kadar tehlikeli olmadığı görüşünde. SARS nedeniyle 800 kişi hayatını kaybederken, MERS nedeniyle 2012 yılından bu yana 700’den fazla kişi öldü.



Şimdiye dek Çin’de onlarca can alan koronavirüs, ABD, Güney Kore, Japonya, Vietnam, Singapur, Tayland, Fransa ve Avusturalya’ya sıçradı.



Virüs Avrupa’da da görüldü



Çin’de ortaya çıkan koronavirüs, Avrupa’da da görüldü. Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, virüsün bulaştığı üç kişinin Paris ve Bordeaux kentlerinde bulunduğunu duyurdu. Buzyn, başka vakalar belirlenmesinin muhtemel olduğunu da söyledi. Ülkede ilk vakanın Bordeaux’da görüldüğünü söyleyen Buzyn, 48 yaşındaki hastanın Çin’den döndüğünü ve virüsün çıkış yeri olan Wuhan kentinden geçtiğini belirtti. Buzyn, hastaneye kaldırılıp tecrit odasında tedaviye alınan hastanın Fransa’ya döndüğünden beri yaklaşık 10 kişiyle temasta bulunduğunu aktardı. İkinci vakanın Paris’teki Bichat Hastanesi’nde tecrit odasında tedaviye alındığı öğrenildi. Hastanın bir akrabasının da virüs bulaşmasından ötürü tedaviye alındığı açıklandı. Avusturalya’da da 3 kişide virüs tespit edildi.



ABD’de robotla tedavi



Amerika’nın Washington eyaletinde bir kişide koronavirüs teşhis edilmesinin ardından ikinci vaka da, İllionis eyaletindeki Chicago kentinde görüldü. İllinois Halk Sağlığı Departmanı’ndan yapılan açıklamada, 60 yaşlarında Chicagolu bir kadında virüs tespit edildiği duyuruldu. Karantina altında tutulan hastanın, Aralık 2019’da Wuhan’a gittiği, 13 Ocak’ta döndüğü belirtildi.



Öte yandan ABD’de koronavirüs taşıdığı belirlenen ilk kişiyi, hastanede bir robotun tedavi ettiği bildirildi. 30 yaşındaki erkek hastaya az sayıda sağlık çalışanının yanı sıra robot bakıyor. Steteskop kullanan ve yaşam bulgularını ölçen robot, ekranı aracılığıyla doktorlarla hastanın konuşmasını sağlıyor.



TÜRKİYE’NİN PEKİN BÜYÜKELÇİLİĞİ DUYURDU: Çin’den ayrılmak isteyenlere çağrı



Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği, salgınının etkili olduğu Hubey eyaletinde yaşayan Türk vatandaşlarından bölgeyi terk etmek isteyenlere büyükelçilik ve konsolosluklarla iletişime geçmeleri çağrısı yaptı. Elçilik, sosyal medya platformları WeChat ve Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda, başta Vuhan kenti olmak üzere Hubey eyaletindeki Türk vatandaşlarının bölgeden ayrılmalarını sağlamak üzere Çin Dışişleri Bakanlığı ve Hubey eyaleti yerel yönetimi ile eşgüdüm sağlandığı belirtildi. Hubey eyaletine bağlı Vuhan, Huangguang, Icou ve Çıbi’de yaşayan Türk vatandaşlarının kimlik ve irtibat bilgilerini, embassy.beijing@mfa.gov.tr adresine, 86 152 01 30 94 12 numaralı büyükelçilik telefonuna iletmelerini istedi.



