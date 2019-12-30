Küstah yeniden sahnede! 'Jet hızıyla' Hz. Muhammed karikatür yarışması düzenledi

Hollanda'da Özgürlük Partisi (PVV) lideri ırkçı Geert Wilders, birkaç saat içinde sonuçlanan Hz. Muhammed konulu bir karikatür yarışması düzenledi. Küstah politikacı tarafından Cumartesi akşamı duyurulan karikatür yarışması, yaklaşık 4 saat sonra sonuçlandı.

Provokatif parti lideri Wilders, Pazar sabahı Twitter üzerinden, yarışmayı kazanan karikatürü paylaştı.

PVV lideri, Cumartesi akşamı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan hükümetinin, kendisini ölümle tehdit eden vaiz Hadim Hüseyin Rizvi'yi tutuklamayı reddetmesi üzerine, karikatür yarışması düzenlediğini savundu.

Wilders, daha önce düzenlediği yarışmaya gönderilen bir karikatürün birinci olduğunu ve çizerine 10 bin euro ödül verileceğini duyurdu. Güvenlik gerekçesiyle, yarışmayı kazanan çizerin adı açıklanmadı.

PVV lideri, 2018 sonbaharında Hollanda Parlamentosu'nda düzenleyeceğini duyurduğu karikatür yarışmasını, istihbarat birimlerinin uyarısı üzerine iptal etmişti. Bu yarışma kararı nedeniyle Wilders, çok sayıda tehdit aldığını bildirdi. Yarışmaya tepki olarak Wilders'e suikast düzenlemek için Hollanda'ya gelen, 27 yaşındaki Pakistanlı Junaid I., Lahey İstasyonu'nda gözaltına alınmıştı. Junaid I., geçen Kasım ayında ıl hapis cezasına çarptırıldı.