Kutlamaya ‘şemsiye’ gölgesi!

Çin Halk Cumhuriyeti dün 70’inci kuruluş yıldönümünü görkemli bir törenle kutladı. Başkent Pekin’de bulunan Tiananmen Meydanı’nda gerçekleştirilen ve binlerce askerin katıldığı geçit töreninde kara araçları ve nükleer füzeler dikkati çekti. Törende Devlet Başkanı Şi Cinping de bir konuşma yaptı.

Konuşmasında geçen 70 yılda ülkenin katettiği gelişmeleri anlatan Şi, son aylarda hükümet karşıtı protestolarla gündeme gelen Hong Kong ile Makao ve Tayvan’a değindi. Şi, “İleriye doğru yolculuğumuzda bir ülke-iki sistemin barışçıl yeniden birleşme prensiplerini savunmalı, Hong Kong ve Makao’da refah ve istikrarı sürdürmeli, iki boğaz (Çin-Tayvan) ilişkilerinin barışçıl gelişimini teşvik etmeli, anavatanın yeniden birleşmesi için mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı. Şi, “Hiçbir güç büyük anavatanımızın statüsünü sarsamaz. Hiçbir güç Çin halkının ilerleyişini durduramaz” dedi.

Gerçek mermi kullanıldı

Ancak Çin’deki tören, Hong Kong’da düzenlenen Çin karşıtı protesto gösterileriyle gölgelendi. Hong Kong’un güneyindeki Causeway Bay bölgesinde başlayan çatışmalarda göstericiler devlet binalarına molotof kokteyli fırlattı. Eylemcileri dağıtmak isteyen polis, biber gazı ve plastik mermi kullandı. Yerel basında yer alan haberlere göre, bir gösterici polisin açtığı ateş sonucu gerçek mermiyle omzundan yaralandı. Yetkililer, göstericinin hastanede tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı. Sağlık yetkilileri, gösterilerde yaralanan 31 kişinin tedavisinin devam ettiğini aktardı.

Sabah saatlerindeki yürüyüşler sırasında da, Pekin yönetimi yanlısı ve hükümet karşıtı gruplar arasında tartışma çıktı. Çin hükümeti karşıtı protestolar gün boyu devam ederken, siyah giyinen binlerce gösterici Çin karşıtı sloganlar attı ve bazı göstericiler genelde cenazelerde kullanılan sahte banknotlar saçtı. Eylemciler protestoların simgesi haline gelen şemsiyelerle kendilerini korudu. Şehrin çeşitli yerlerinde Çin hükümetini protesto eden göstericiler, Çin’in kuruluşu olan 1 Ekim tarihinin “matem günü” ilan edilmesi çağrısı yaptı. Protestocuların, sokaklarda ateş yakarak barikat kurduğu görüldü. Polis, 2 gündür devam eden gösterilerde 44’ü erkek, 7’si kadın toplam 51 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.