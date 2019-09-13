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13.09.2019 - 11:55 | | AA

Kuveyt Emiri taburcu edildi

ABD'deki hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 90 yaşındaki emir Sabah'ın testlerinin olumlu sonuçlandığı açıklandı.

Kuveyt Emiri taburcu edildi

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah, ABD'de sağlık kontrolünden geçtiği hastaneden taburcu edildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Emirlik Divanı İşleri Bakanı Ali es-Sabah, 90 yaşındaki Sabah'ın tıbbi testlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.

Bakan Sabah, Emir'in sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Kuveyt Emiri Sabah, ay başında ABD'ye gitmişti.

Emirlik Divanı İşleri Bakanı Sabah, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Emir'in sağlık kontrolü için ABD'de bir hastanede bulunduğunu ifade etmişti.

Emir Sabah'ın 12 Eylül'de Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yapması planlanan görüşme de sağlık sebepleri dolayısıyla ertelenmişti.

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