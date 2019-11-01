01.11.2019 - 12:26 | | AA
Kuzey Kore füze denemesini çoklu batarya ile yaptığını duyurdu
Kuzey Kore, dün Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) denediği füzelerin çoklu batarya ile fırlatıldığını açıkladı.
Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'nın haberine göre, Kore Savunma Bilimi Akademisi, dün öğleden sonra yaptığı füze denemesinde, "süper büyük" füze bataryası kullandı.
Pyongyang lideri Kim Jong-un, bataryaların aralıksız ateşleme ve itiş sistemlerinin güvenliğinin test edildiği denemenin başarıyla sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladı.
Güney Kore, dün Japon Denizi'ne iki füze ateşlendiğini duyurmuş, ancak füzelerin türüne ve menziline ilişkin bilgi vermemişti.
Japon Denizi'nde 12. füze denemesini yapan Kuzey Kore, son olarak 2 Ekim'de güdümlü "Pukguksong-3" füzelerini Doğu Denizi'ne fırlatmıştı.
DHA, DEAŞ'lı teröristlerin yargılamalarını Afrin'de izlediDemirören Haber Ajansı (DHA), Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'de, DEAŞ'lı teröristlerin yargılama süreçlerini tüm aşamalarında yerinde görüntüledi. 1,5 yıl önce TSK ve OSÖ'nun başarılı operasyonuyla teröristlerden kurtarılan Afrin'de, Kürt ve Arap uyruklu Suriye vatandaşı 24 hakim ve savcı, bölgede yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerini Suriye kanunlarına göre 'terörist' suçlamasıyla yargılıyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği dönemde, üst katlarında 'sözde' yargılama yapılan, bodrum katlarının ise cezaevi olarak kullanıldığı bina yeniden düzenlenerek, fiziki şartlarıyla da çağdaş standartlarda bir adliye binasına dönüştürüldü. Yargılamaların hukuk standartlarında gerçekleştirildiği Afrin Adliyesi'nde, DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristler avukatlarının da katıldığı duruşmalarda yargılanıyor. Yargılanan DEAŞ'lı teröristlerden Abdullah El Fera, "2014 yılında DEAŞ'a katıldım. Halepliyim. Bağdadi'nin ölüm haberini duydum. Bağdadi'nin ölümü DEAŞ'ı bitirir, zaten çok az kalmıştı" dedi.