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24.07.2019 - 12:15| AA

Kuzey Kore, Rus balıkçı gemisini alıkoydu

Pyongyang yönetiminin elinde tuttuğu gemide 17 balıkçı bulunuyor, Moskova Rus diplomatların mürettebatla bir araya geldiğini aktarıyor.

Kuzey Kore, Rus balıkçı gemisini alıkoydu

Kuzey Kore'nin, içerisinde 17 kişilik mürettebatın bulunduğu Rus balıkçı gemisini alıkoyduğu bildirildi.

Rus Kommersant gazetesinin, geminin sahibi Kuzeydoğu Balıkçılık şirketinden bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, Rus balıkçı gemisini 17 Temmuz'da alıkoydu.

Gemide 15'i Rus, 2'si Güney Koreli toplam 17 kişilik mürettebatın bulunduğu bilgisine yer verilen haberde, geminin Kuzey Kore sınırlarını 50 mil ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonduğu ve ardından gemiyle irtibatın kesildiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus diplomatların, geminin mürettebatıyla bir araya geldiği ve sorunun çözülmesi için gerekli çalışmaları yürüttükleri ifade edildi.

Kuzey Kore'nin Moskova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise geminin kaptanının, sınır ihlali yaptıklarını kabul ettiği ve denetleme sonunda, kanun ihlali tespit edilmemesi halinde, mürettebatın serbest bırakılacağı kaydedildi.

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