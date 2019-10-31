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31.10.2019 - 12:01 | | AA

Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni bir füze denemesi yaptığı bildirildi.

Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Pyongan vilayetinden Doğu Denizi'ne öğle saatlerinde iki füze ateşlendiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, füzelerin türüne veya menziline ilişkin bilgi verilmezken, Güney Kore ordusunun bölgedeki durumu izlediği kaydedildi.

Olay, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde yaptığı 12. füze denemesi olarak kayıtlara geçti. Pyongyang yönetimi son olarak 2 Ekim'de denizaltıdan fırlatılan güdümlü "Pukguksong-3" füzelerini Kuzey Kore kıyılarından Doğu Denizi'ne ateşlemişti.

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