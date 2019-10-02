MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaKuzey Kore'den füze denemesi
02.10.2019 - 05:31 | | AA

Kuzey Kore'den füze denemesi

Kuzey Kore'nin, Doğu Denizi'ne iki füze fırlattığı bildirildi.

Kuzey Kore'den füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde iki füze fırlattığı belirtildi.

Füzelerden birinin yerel saatle 07.20 sıralarında Doğu Denizi'nin ortalarına, diğerinin ise Japonya'nın doğusundaki kıyı illerinden Shimane yakınlarına düştüğü açıklandı.

Füzelerin türünü tespit edemeyen Güney Kore ordusu yetkilileri, olası yeni bir füze denemesine karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Söz konusu füze denemelerinde herhangi bir askeri mühimmata zarar gelmediği kaydedildi.

Kuzey Kore hükümeti, dün Washington ve Pyongyang yönetimlerinin nükleer konusu üzerine 4 Ekim'de ön görüşme ve 5 Ekim'de çalışma düzeyinde müzakereler yapılması üzerine mutabık kaldığını açıklamıştı.

Serçeyi telle boğazından bağlayıp astılarOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir site inşaatında çalışan görevli, temizlik yapmak için geldiği dairenin banyosunda, elektrik teli ile boğazından asılmış bir serçeyi görünce şok yaşadı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gece yarısı korkunç olay!

Gece yarısı korkunç olay!

Adana’da eve atılan EYP paniğe neden oldu

Adana’da eve atılan EYP paniğe neden oldu

İzmir'de 720 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 720 düzensiz göçmen yakalandı

MasterChef Türkiye son bölümde kim elendi? İşte veda eden isim...

MasterChef Türkiye son bölümde kim elendi? İşte veda eden isim...

Sıradaki Haber