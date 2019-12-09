Kuzey Kore'den Trump'a: 'Sabırsız, yaşlı adam!'

Kuzey Kore ile ABD arasında nükleer müzakerelerin devamı konusunda yaşanan gerilim, tarafların karşılıklı sert açıklamalarıyla sürüyor.

Pyongyang yönetiminin iki numaralı ismi olarak bilinen Kim Yong-chol, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kuzey Kore lideri düşmanca davranırsa kaybedecek şeyi çok” şeklindeki ifadesini ‘hayal kırıklığı’ olarak niteledi.

'Garip açıklamalarına devam ederse Kim fikrini değiştirebilir'

Devlet haber ajansı KCNA’nın aktardığına göre Kim, “Kaybedecek bir şeyimiz yok” dedi.

Donald Trump için ‘sabırsız, yaşlı adam’ ifadesini kullanan Kim Yong-chol, ‘Trump garip yorumlar yapmayı sürdürürse lider Kim Jong-un fikrini değiştirebilir’ uyarısında bulundu.