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HaberlerDünyaKuzey Koreli asker Güney'e kaçtı
01.08.2019 - 12:34| AA

Kuzey Koreli asker Güney'e kaçtı

Seul yönetimi tarafından silahsızlandırılmış bölgeden geçtikten hemen sonra gözaltına alınan asker, sığınma talebinde bulundu.

Kuzey Koreli asker Güney'e kaçtı

Kuzey Koreli asker, sınırı geçerek Güney Kore'ye iltica etti.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'den (DMZ) Güney'e geçen Kuzey Koreli askerin gözaltına alındığı ve sığınma talebinde bulunduğu belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığından bir yetkili de sınırdan geçen kişinin asker olduğunu doğruladı.

Her ne kadar iki ülke arasında iltica sayıları yüksek olsa da iltica eden kişilerin çoğu, Kuzey Kore'den Güney'e geçiyor.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yılın ilk 6 ayında 546 Kuzey Korelinin ülkeye iltica ettiği belirtilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2011'in sonunda göreve başlamasından bu yana, her yıl ortalama bin ila bin 500 Kuzey Korelinin ülkeye iltica ettiği bilgisinin yer aldığı açıklamada ayrıca Kuzey Koreli sığınmacılara yönelik kamu yardımlarının artırılmasının planlandığı kaydedilmişti.

Güney Kore'de halihazırda 32 binden fazla Kuzey Koreli sığınmacının yaşadığı ifade ediliyor.

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