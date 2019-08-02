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HaberlerDünyaKuzey Yarımküre'de ısı dalgaları buzul erimesini rekor seviyede hızlandırdı
02.08.2019 - 12:16

Kuzey Yarımküre'de ısı dalgaları buzul erimesini rekor seviyede hızlandırdı

Uzmanlar, Kuzey Atlantik Okyanusu’nda yer alan ve buzullarıyla tanınan dünyanın en büyük adası Grönland’da geçen bir ayda bir yılın ortalamasından daha çok buzulun eridiği uyarısında bulundu.

Kuzey Yarımküre'de ısı dalgaları buzul erimesini rekor seviyede hızlandırdı

Sıcak hava dalgaları kuzey kutup bölgesini vururken, kuzey yarımküre rekor denilebilecek bir hızla eriyor. Orman yangınları Sibirya'nın içlerine doğru ilerlerken, Grönland’daki buzul çıkıntı ve girintileri geri çekiliyor.

Buzul uzmanları insan eliyle oluşan iklim değişikliğinin yol açtığı ısı artışının yıl boyunca sağlam duran buz tabakalarını erittiğini ve küresel olarak yıkıma yol açtığını belirterek uyarıda bulundu.

Uzmanlar, uydudan alınan görüntülerden hareketle dünyanın ikinci büyük buzulunun bulunduğu Grönland’da buzulların geçen ay, 2002 yılından bu yana kadarki yıllık erime seviyesinden daha fazla eridiği uyarısında bulundu.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü’nden Ruth Mottram, uydu görüntülerinden, Grönland buzul tabakalarının yüzeyinin geçen Temmuz ayında, 80 milyon olimpik yüzme havuzuna denk gelen 197 cigaton oranında eridiğinin anlaşıldığını söyledi.

Burası İstanbul... Tarih fışkırdıKadıköy'de Haydarpaşa Garı’nın istasyon bölgesinde başlatılan ve 1 yılını geride bırakan arkeolojik kazılar, tarihe ışık tutuyor. Kazılar kapsamında 5. yüzyıla ait olduğu belirtilen kilise kalıntıları, toplu mezarlar, mimari kalıntılar ile yaklaşık 6 bine yakın sikke bulundu. Devam eden kazı çalışmaları hakkında DHA'ya bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal, "Kadıköy hep yazılarda, tarihçilerin bahsettiği antik kaynakların aktarımları ile arkeolojisi ve tarihi ile biliniyordu. Bu yaptığımız işle Kadıköy gerçekten arkeolojisi ve tarihi ile yeniden gündeme oturdu ve gün ışığına çıktı diyebiliriz” dedi.
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