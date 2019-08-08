MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaLa Casa De Papel Meksika... 11 milyonluk darphane soygunu
08.08.2019 - 08:28

La Casa De Papel Meksika... 11 milyonluk darphane soygunu

Meksika’da federal darphane silahlı kişiler tarafından soyuldu. 11 milyon TL’lik değerli eşyanın çalındığı olay, darphane soygununu konu alan La Casa de Papel dizisini akıllara getirdi.

La Casa De Papel Meksika... 11 milyonluk darphane soygunu

Meksika’da darphaneden 2 milyon dolar (11 milyon lira) değerinde altın para çalındı. Salı günü sabah, başkent Meksiko’daki darphanenin kapısındaki güvenlik görevlilerini tehdit eden silahlı soyguncular “hatıra parası” olarak basılan 1500 altını kasadan alıp motosikletle kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis, iki soyguncunun güvenlik görevlilerinin silahlarını alarak onları etkisiz hale getirdiğini ve açık olan kasadan altınları alıp hızla uzaklaştıklarını duyurdu. Soygunla ilgili soruşturma başlatıldı. Soyguncuların darphane çalışanlarından yardım aldığı ihtimali üzerinde duran polisin çok sayıda kişinin sorgulanacağı açıklandı.

3 soyguncu aranıyor

Kent Kamu Güvenliği Sekreteri Jesus Orta Martinez, 3 silahlı kişinin darphanedeki güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek önceden kapısının açıldığı belirlenen kasayı soyduğunu söyledi. Soyguncuların yüzlerce altın para, değerli saat ve diğer eşyalarla kaçtıklarını belirten Martinez, soyguncuların güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilmeye çalışıldığını belirtti. Yetkililer, çalınan para ve eşyaların değerini söylemese de yerel kaynaklar çalınanların yaklaşık 14 milyon lira değerinde olduğunu açıkladı.

Polis, soygunla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Meksika medyası ise geçen yıl tadilat sırasında da darphanede hırsızlık yapıldığına dikkat çekti.

La Casa De Papel Meksika... 11 milyonluk darphane soygunu

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

Sıradaki Haber