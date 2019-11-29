Lahey’de pizza ustası çıktı

30 yıl hapis

Uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle uluslararası bültenle yıllardır aranan İtalyan mafya üyesi Alfredo M.’nin Hollanda’nın Lahey kentinin ilk ve en ünlü İtalyan restoranı La Lanterna’da pizza ustası olarak çalıştığı belirlendi. Lahey Emniyet Müdürlüğü’ne birkaç yüz metre mesafedeki restoranda çalışan ve uluslararası bültenle aranan 57 yaşındaki M.’nin geçen pazartesi günü gözaltına alındığı ortaya çıktı. BBC Türkçe’nin haberine göre, İtalyan makamlarına teslim edilen M. 30 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Restoranın Facebook sayfasında fotoğrafları yayımlanan Alfredo’nun 2013-2016 arasında Hollanda ve İspanya kaynaklı uyuşturucuların, İtalya’nın Napoli kentindeki Camorra mafya üyelerine satışını koordine etti.

‘O en iyisi’ tepkisi

Alfredo M., İtalyan mafyasına yönelik olarak 2016’da Lahey’de düzenlenen ve 15 kişinin tutuklandığı operasyondan kurtulan tek kişi. Lahey’deki bir başka İtalyan restoranın takibi sonucu başlatılan operasyondan kaçan Alfredo M., bir süre sonra izini kaybettirdi. Şehirde 4 şubesi bulunan La Lanterna yöneticisi “Alfredo’nun arandığını bilmiyorduk, bilsek işe almazdım” dedi. Polis ise M.’nin işini çok iyi yaptığını bu nedenle “şehirdeki en iyi pizza ustasını gözaltına aldıkları için” çok sayıda şikâyet geldiğini söylüyor. Polise göre, Alfredo M. sadece pizza yapımında değil, uyuşturucu ticaretinde de ustaydı. Hollanda, İspanya ve İtalya arasında, başta kokain olmak üzere çeşitli uyuşturucuların ticaretini yapan bir çeteye üyeydi.