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22.12.2019 - 10:44 | | İHA

Las Vegas’da motelde yangın: 6 ölü, 13 yaralı

ABD’nin Las Vegas kentinde bir motelde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5’i ağır 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Las Vegas’da motelde yangın: 6 ölü, 13 yaralı

ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde 3 katlı bir motelde yangın çıktı. Yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Las Vegas İtfaiye Merkezi'nden yapılan açıklamada, binadan 23 kişinin tahliye edildiği ve olay yerine yardım ekiplerinin gönderildiği belirtildi. Yetkililer, yaralılardan beşinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Yangının Alpine Motel’in birinci katında çıktığı ve nedeninin araştırıldığı açıklandı.

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