MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaLavrov: O haberlere dair doğrulama yok
31.10.2019 - 14:26 |

Lavrov: O haberlere dair doğrulama yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger ile Moskova'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov: O haberlere dair doğrulama yok

Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından ileri sürülen, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle Suriye ordusu arasında Resulayn kırsalında çatışma çıktığı iddiaları sorulan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "22 Ekim tarihli Rus-Türk mutabakatının uygulandığı herhangi bir bölgede Suriye ve Türkiye orduları arasında doğrudan ciddi çatışmalar yaşandığının doğrulandığını duymadım" yanıtını verdi.

Lavrov, bu tür büyük mutabakatların hayata geçirilmesi sırasında sahada küçük pürüzlerin yaşanmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Görüntüleri izleyenler şoke oldu! Sokak ortasında güpegündüz...İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin, yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nardan zehirlendiği iddia edilen Saliha, son yolculuğuna uğurlandı!

Nardan zehirlendiği iddia edilen Saliha, son yolculuğuna uğurlandı!

Cüzdan çalan yankesici, pazardan çıkamadan yakalandı

Cüzdan çalan yankesici, pazardan çıkamadan yakalandı

A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

Sıradaki Haber