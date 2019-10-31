Lavrov: O haberlere dair doğrulama yok

Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından ileri sürülen, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle Suriye ordusu arasında Resulayn kırsalında çatışma çıktığı iddiaları sorulan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "22 Ekim tarihli Rus-Türk mutabakatının uygulandığı herhangi bir bölgede Suriye ve Türkiye orduları arasında doğrudan ciddi çatışmalar yaşandığının doğrulandığını duymadım" yanıtını verdi.

Lavrov, bu tür büyük mutabakatların hayata geçirilmesi sırasında sahada küçük pürüzlerin yaşanmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.