MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri LEGO’lu yılbaşı
ABONE OL
22.12.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER

LEGO’lu yılbaşı

İngiliz çift yılbaşı için 6 hafta çalışıp, 400 bin LEGO kullanarak kayak merkezi yaptı

LEGO’lu yılbaşı

Teleferiği bile var

İngiltere’nin Cambridgeshire bölgesinde yaşayan Mike Addis (61) ve eşi Catherine Weightman (56), evlerini yılbaşı konseptine uygun süslemek amacıyla LEGO’dan kayak merkezi yaptı. Salonlarında yer alan bu süsleme için 6 hafta çalışan çift, 400 bin adet LEGO kullandı.

LEGO’lu yılbaşı



Alpler’deki bir kayak merkezinin heykelini oluşturan çift, teleferik, kayak yapan insanlar ve Noel evleri gibi pek çok detaya yer verdi. 25 yıldır her sene LEGO’dan yılbaşı temalı süsleme yaptıklarını belirten çift, bazen günde 8 saatlerini bu iş için ayırdıklarını söyledi. Çift, “2.5 metre ene ve boya sahip heykel şu ana kadar yaptıklarımızdan en büyük olanı” dedi. 

Gülen Adam filmi gerçek oldu! Evi kamyonla taşıdıÇorum’da, kamyonun kasasına yüklü ahşap prefabrik evin taşındığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ev yüklü kamyon, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 asgari ücret ne kadar olacak, belli oldu mu? Asgari ücret ve AGİ zammında son dakika gelişmesi

2020 asgari ücret ne kadar olacak, belli oldu mu? Asgari ücret ve AGİ zammında son dakika gelişmesi

65 yaş aylığına zam müjdesi!

65 yaş aylığına zam müjdesi!

Bu alet insanları delirtiyor!

Bu alet insanları delirtiyor!

Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

Sıradaki Haber