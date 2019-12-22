LEGO’lu yılbaşı

Teleferiği bile var



İngiltere’nin Cambridgeshire bölgesinde yaşayan Mike Addis (61) ve eşi Catherine Weightman (56), evlerini yılbaşı konseptine uygun süslemek amacıyla LEGO’dan kayak merkezi yaptı. Salonlarında yer alan bu süsleme için 6 hafta çalışan çift, 400 bin adet LEGO kullandı.









Alpler’deki bir kayak merkezinin heykelini oluşturan çift, teleferik, kayak yapan insanlar ve Noel evleri gibi pek çok detaya yer verdi. 25 yıldır her sene LEGO’dan yılbaşı temalı süsleme yaptıklarını belirten çift, bazen günde 8 saatlerini bu iş için ayırdıklarını söyledi. Çift, “2.5 metre ene ve boya sahip heykel şu ana kadar yaptıklarımızdan en büyük olanı” dedi.